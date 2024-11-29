İşte altın fiyatlarında son durum

Dün, altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 935 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kazanarak 2 bin 970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 20 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 2 bin 662 dolardan işlem görüyor. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yüksek tarife ve göç kısıtlamaları gibi atacağı korumacı adımların küresel ticarete nasıl bir etki yapacağına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, bugün Euro Bölgesinde enflasyon ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 680 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 640 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.