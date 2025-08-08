İşte altın fiyatlarında son durum

Canlı Borsa
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 443 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 4033 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, saat 09.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 443 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 442 liradan, cumhuriyet altını 30 bin 18 liradan satılıyor. Altının onsu da yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından yatay seyirle 3 bin 395 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine gideceğine ilişkin öngörülerin yanında ABD'nin 1 kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığına dair haberler de altındaki yükseliş eğilimini destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları yurt dışında ise Çin'de 2. çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

