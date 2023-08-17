İşte altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi

Son haftalarda düşüş gösteren altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Salı günü 1900 dolar seviyesinin altını gören ons altın kritik bir eşiğin altına sarkmıştı. Çarşamba günü ise Fed cephesinden gelen mesajlar sonrası ons altında kayıp arttı.

FED TUTANAKLARINDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Geçtiğimiz gün saat 21.00’de Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanakları yayınlandı. Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları, "çoğu" politika yapıcının enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam ettiğini gösterirken, "bazı katılımcılar" faiz oranlarını çok fazla yükseltmenin ekonomi üzerindeki risklerinden bahsetti.

Enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiği, bu durumun da daha fazla faiz artışını gerektirebileceğine yönelik mesajlar piyasaları hareketlendirdi.

ONS ALTIN 5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1901 dolardan başlayan ons altın Fed toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından 1891 dolara kadar geriledi. Ons altın günü bu seviyeden kapattı.

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Haftanın dördüncü işlem gününe 1891 dolardan başlayan ons altın 1889 doları görerek 5 ayın en düşük seviyesini test etti. Ons altın şu dakikalarda 1897 dolardan işlem görürken, gün içerisinde en yüksek 1897 dolar seviyesi test edildi.

ONS ALTIN ANALİZİ

City Index'in Kıdemli Analisti Matt Simpson, "FOMC tutanakları ABD dolarının ve getirilerinin daha da güçlenerek altın üzerinde baskı oluştursa da bugün spot altın fiyatları için geçici istikrar işaretleri var. ABD getirileri ve dolar endeksinin önemli yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle potansiyel bir dönüm noktasına yaklaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Analistler, ons altın için destek olarak 1879 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde ise 1843 dolara doğru bir hareketin önü açılabilir. Yukarı hareketlerde ilk direnç 1896-1900 dolar aralığı, buranın aşılması halinde 1913-1918 dolar aralığına bir toparlanma gelebilir.

GRAM ALTIN DA SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1654 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşe bağlı olarak 1644 liraya kadar geriledi. Gram altın günü bu seviyeden kapattı.

Bugüne 1644 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1653 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1642 lira, en yüksek ise 1657 lira seviyeleri görüldü.