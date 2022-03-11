İşte altını düşüren sebep

Para ve emtia piyasalarında yaşanan sert hareketler yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, bugün Rusya cephesinden kritik bir mesaj geldi.

Son dönemde Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisiyle emtia fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü. Geçtiğimiz gün Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den dışişleri bakanları Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştirmişti. Müzakerelerde somut bir sonuç çıkmazken ons altının fiyatı 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

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Bugün Rusya'dan gelen son açıklamalar ise altın fiyatlarının gevşemesinde etkili oldu. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Putin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede Ukrayna ile diplomatik ilişkiler konusunda ilk kez pozitif bir mesaj vererek "Rusya-Ukrayna müzakere sürecinde bazı olumlu gelişmeler oluyor" dedi.

Rusya'dan Ukrayna krizine yönelik tansiyonu düşüren açıklamanın gelmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

Kritik gelişme sonrası ons altın fiyatı bin 990 dolar seviyelerinden bin 962 dolara kadar geri çekildi. Ons altın şu dakikalarda bin 963 dolardan işlem görüyor. Ons altında günlük değer kaybı yüzde 1'in üzerine çıktı.

ABD’DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon verisi de açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında yıllık bazda yüzde 7.9 oranında artış kaydetti. Piyasa tahminleri de tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 7.9 yükseleceği yönündeydi.

Bu gelişmeyle birlikte ABD’de enflasyon 40 yılın zirve seviyesindekini seyrini sürdürdü.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANDI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen keskin düşüşün etkisiyle birlikte gerileme kaydetti.

Gram altın 957 lira seviyelerinden işlem görürken, ons altında gerçekleşen sert kaybın etkisiyle birlikte 929 liraya kadar geri çekildi. Bu gelişmeyle birlikte gram altında günlük değer kaybı yüzde 2 seviyesini aştı. Gram altın şu dakikalarda 930 liradan işlem görüyor.