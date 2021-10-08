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İşte Bitcoin'deki yükselişin sebebi

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, Bitcoin'de bu hafta yaşanan artışın enflasyonda yükselişe karşı hedge arayışında olan kurumların alımlarından kaynaklandığı yorumu yapıldı.

08.10.2021 - 09:56 |
İşte Bitcoin'deki yükselişin sebebi

JP Morgan, artan enflasyona karşı hedge arayışında olan kurumların Bitcoin'e ilgilerinin yeniden arttığını kaydetti. Yatırımcıların enflasyondan korunmak için Bitcoin'i altına tercih ettikleri ifade edildi.

Bitcoin fiyatı bu hafta 55 bin doları aşmış, piyasa değeri yeniden 1 trilyon dolar eşiğine ulaşmıştı. Bitcoin halihazırda son 24 saatte %1,65 değer kaybı ile 53 bin 828 dolardan işlem görüyor.

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