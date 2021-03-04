İşte dolar fiyatlarında son durum!

Dün en düşük 7,2948, en yüksek 7,5000 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,4480'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalışla 7,4290'dan işlem görüyor.

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Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 8,9720'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,3750'den satılıyor.

Euro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,2060 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi ise 91 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, fabrika siparişleri verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.