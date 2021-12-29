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İşte dolar/TL’de son durum

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 11.80 liranın üzerinde başladı.

29.12.2021 - 09:30 | | UZMANPARA
İşte dolar/TL’de son durum

Küresel piyasalarda koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a dair gelişmeler dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Omicron’un dünya geneline hızla yayılmasına rağmen ağır semptomlara yol açmadığına dair bulgular yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Dolar kuru ise gelişmiş ülke para birimleri karşısında geçtiğimiz hafta itibarıyla değer kaybı yaşadı. Dolar endeksi 95.955 seviyesine kadar geri çekildi.

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Bu hafta ise dolar endeksi genel olarak sakin bir seyir izliyor. Dolar endeksi şu dakikalarda 96.095 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi modelini duyurmasıyla birlikte Türk lirasında güçlenme eğilimi arttı. 18.36 lirayı görerek rekor kıran dolar kuru 10.15 liranın altına geriledi. 20.74 lira ile zirveye ulaşan euro ise 11.50 lira seviyesine kadar düştü.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Bu hafta ise döviz kurlarında primli seyir izleniyor. Haftanın ilk işlem gününe 10.75 lira seviyesinden başlayan dolar/TL salı günü 12.02 liraya kadar çıktı ve 11.79 liradan kapandı.

Bugüne 11.80 liranın üzerinde başlayan dolar/TL şu dakikalarda 12.66 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 11.78 lira, en yüksek ise 12.68 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 14.35 lira ile primli seyrediyor.

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