İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak gelişmelerde olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, geçtiğimiz gün Türkiye’de gerçekleştirilen kritik toplantı dünyanın gündemindeydi.

Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den dışişleri bakanlarının Antalya’da bir araya geldiği üçlü zirvede savaşı sona erdirecek somut bir uzlaşıya varılamadı.

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Dolar endeksinde ise bugün sakin bir seyir izleniyor. 6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin izlendiği dolar endeksi 98.543 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.91’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.81, en yüksek ise 14.95 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.46 ile yükseliş kaydediyor.