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İşte dolar ve euroda son durum

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.90’ın üzerinde başladı.

08.08.2022 - 09:11 | | UZMANPARA
İşte dolar ve euroda son durum

Para piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyonuna çevrildi. ABD’de temmuz ayında tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.7 oranında artması bekleniyor. Bir önceki ay tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak rekor kırmıştı. 

Enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde etkili olacak. Fed’in yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 3.50 seviyesine çıkarması bekleniyor. 

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Yeni haftada dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek 106.557’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.816 ile gerileme kaydediyor. 

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 17.94 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.87, en yüksek ise 17.99 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.29 lira ile yükseliyor. 

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