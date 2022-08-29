İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasındaydı.

DOLAR 20 YILIN ZİRVESİNDE

Powell faiz artışlarının boyutunun verilere bağlı olduğunu söylerken, önümüzdeki süreçte yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceğine yönelik mesajlar verdi. Bu durum doları önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşıdı.

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Dolar endeksi bugün 109.478’i aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.129 seviyesine kadar yükseldi.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.18 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.14, en yüksek ise 18.19 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.07 lira ile gerileme kaydediyor.