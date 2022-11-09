Dolar bugün ne kadar?

Piyasalarda gözler ABD'de sayımı devam eden Kongre ara seçiminde. Ancak piyasada asıl yönü belirleyecek gelişme yarın açıklanacak olan ABD ekim ayı enflasyon verisi olacak. Enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında önümüzdeki dönemde izleyeceği patika için güçlü bir işaret verecek.

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Dolar endeksi bugün 109.550 ile yatay bir seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.136 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.52’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.49, en yüksek ise 18.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.77 lira ile primli seyrediyor.