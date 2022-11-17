İşte dolar ve euroda son durum

ABD’de enflasyon artış hızının ekim ayında yavaşlama göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artışlarını sonlandıracağı beklentilerini artırdı. Bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz haftadan bu yana dolar endeksi ve tahvil faizinde aşağı yönlü trend dikkat çekti.

Salı günü Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard faiz artırımı hızının yakın zamanda azaltılmasının uygun olacağını söyledi.

Brainard, "Faiz artırımlarında daha yavaş bir hıza doğru yönelmenin yakında uygun hale gelmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ancak hala yapmamız gereken işler olduğunu vurgulamanın gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Fed çok şey yaptı, ancak daha yapması gerekenler var" ifadelerini kullandı.

DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Fed cephesinden gelen güvercin mesajların etkisiyle birlikte dolar endeksinde düşüş hız kazandı. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi salı günü 105.340’a kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bugün dolar endeksi 106.372 ile yatay bir seyir izlerken, dün yüzde 3.671’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.717 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.54, en yüksek ise 18.62 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.35 lira ile yatay bir seyir izliyor.