İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yayınlanan tutanaklarındaydı. Toplantı tutanaklarında üyelerin çoğu faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

GÜNCEL DÖVİZ KURU İÇİN TIKLAYINIZ

"1-2 Kasım toplantısında katılımcıların önemli çoğunluğu faiz artırım hızında bir yavaşlatmanın yakında uygun olmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda "Katılımcılar daha yavaş bir hızla faiz artırımının FOMC'ye hedeflerine doğru ilerlemeleri değerlendirmek için daha iyi imkan vereceğini öngördü" denildi.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 18.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.63 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.57, en yüksek ise 18.64 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.30 liradan işlem görüyor.