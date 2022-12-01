İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasındaydı. Powell, Fed'in faiz artırım hızını aralık ayında yavaşlatabileceğini ancak enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ortamda faizlerin artırılması ve bir süre için sınırlayıcı seviyelerde tutulması ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT DÜŞÜŞ

Fed’in ilerleyen süreçte faiz artış hızını yavaşlatacak olmasıyla birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi sert düştü. Dolar endeksi dün 105.778’e kadar gerilerken, tahvil faizi yüzde 3.602 seviyesini gördü.

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Dolar endeksi bugün de düşüşünü sürdürerek 105.305’e kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.631 ile toparlanıyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.64 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.58, en yüksek ise 18.65 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 19.46 lira ile yükseliş kaydediyor.