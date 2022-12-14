İşte dolar ve euroda son durum

ABD’de dün kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 7.1 seviyesine geriledi. Piyasalarda beklenti ise yıllık enflasyonun yüzde 7.3 seviyesine geri çekilmesi yönündeydi. Ekim ayında enflasyon ise yüzde 7.7 seviyesinde bulunuyordu. Böylelikle ABD’de yıllık enflasyon üst üste 5. ayda da gerileme göstermiş oldu.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD’de enflasyonun düşüş göstermesinin ardından geçtiğimiz gün dolar endeksi ve tahvil faizinde sert geri çekilmeler görüldü. Dün 105‘li seviyelerin üzerinde hareket eden dolar endeksi 103.586’ya kadar geriledi. Bugün endeks 103.955’ten işlem görüyor. Dün yüzde 3.421’e kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.497 seviyesinde bulunuyor.

BUGÜN PİYASANIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Piyasalarda gözler bugün saat 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

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Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemişti.

DOLAR YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.64’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 18.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.54, en yüksek ise 18.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.88 lira ile primli seyrediyor.