İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda geçtiğimiz hafta gözler ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararlarındaydı. Fed politika faizini beklentiler dahilinde 50 baz puan artırdı. 4 toplantısında da üst üste 75 baz puan faiz artışına giden Fed böylelikle son toplantıda faiz artırım hızını yavaşlattı.

ECB BEKLENTİLER DAHİLİNDE FAİZ ARTIRDI

Öte yandan geçen hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı piyasalarında odağındaydı. ECB politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 2.50’ye yükseltti. Böylelikle ECB faizi 14 yılın zirvesine çıkardı.

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Fed faiz kararı sonrasında Başkan Powell’ın piyasalara verdiği şahin mesajların ardından dolar endeksi 103’lü seviyelerden yönünü yukarı çevirdi. Endeks perşembe ve cuma günleri toparlanma göstererek 104.800’ü aştı. Bugün endeks 104.535 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.542 ile yükseliyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.64’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.60, en yüksek ise 18.66 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.80 lira ile primli seyrediyor.