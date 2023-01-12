İşte dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de iş gücü istatistiklerinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından para ve emtia piyasalarında sert hareketler görülmüştü. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerinde 223 bin yükselmişti.

ABD İŞ GÜCÜ VERİLERİYLE PİYASA MORAL BULDU

ABD’de işsizlik oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerilemişti. ABD’de iş gücü verilerinin olumlu yönde seyretmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranında yavaşlamaya gideceği beklentilerini kuvvetlendirmişti. Bu gelişme doların küresel çapta zayıflamasına yol açarken, bazı emtiaların fiyatını yukarı taşımıştı.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de aralık ayında enflasyonun yüzde 6.5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Kasım ayında enflasyon yüzde 7.1 olarak açıklanmıştı.

ABD’de enflasyon beklentilerden daha iyi gelirse bu durumda dolar endeksi ve tahvil faizinde aşağı yönlü seyir gözlenebilir. Fed Başkanı Jerome Powell her söyleminde enflasyon ve iş gücü verilerinde belirgin iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajını veriyordu.

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Geçtiğimiz hafta ABD iş gücü rakamlarının beklentilerden iyi gelmesinden sonra enflasyon rakamının da olumlu yönde seyretmesi Fed’i daha gevşek tonda politika uygulamaya yönlendirebilir.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 103.160 ile gerileme gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.532 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.77’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.70, en yüksek ise 18.78 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.23 lira ile primli seyrediyor.