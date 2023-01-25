İşte dolar ve euroda son durum

ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin sinyaller piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler bir resesyona işaret ederken, Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentisini kuvvetlendirmişti. Piyasalar Fed’in ekonomiyi resesyona sokmamak için daha düşük bir hızda faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Para ve emtia piyasalarında gözler 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Fed faiz kararında olacak. Fed son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.

DOLAR ENDEKSİ HAFİF GERİLİYOR

Haftaya 101.992’den başlayan dolar endeksi genel olarak hacimsiz bir seyir izliyor. Bugün endeks 101.778 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.464 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.77, en yüksek ise 18.82 seviyesi görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.52 lira ile primli seyrediyor.