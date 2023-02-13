İşte dolar ve euroda son durum

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de iş gücü istatistiklerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert yükselişler görülmüştü.

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Dolar endeksi yeni haftada da gösterdiği fiyat hareketleri ile dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 103.702 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.749 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.81’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.79, en yüksek ise 18.85 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.13 lira ile hafif yükseliş gösteriyor.