İşte dolar ve euroda son durum

ABD’de 3 bankanın peş peşe batmasının ardından yatırımcılar güvenli liman arayışına yöneldi. Özellikle ABD’nin en büyük 16. bankası konumunda bulunan Silikon Vadisi Bankası’nın iflas etmesi piyasaları hareketlendirdi.

Silikon Vadisi Bankası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına gitmesiyle birlikte elinde tuttuğu hazine tahvili ve bonoları zararına satmak zorunda kaldı. Bunun üzerine bir de mevduat sahiplerinin paralarını çekmek istemesiyle likidite krizi yaşandı.

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Silikon Vadisi Bankası iflas bayrağını çekerken, ABD’li regülatörler mevduat sahiplerinin paralarının korunacağını söyledi. Ancak bankayı kurtarma gibi bir planın olmadığı belirtildi.

ABD’de bankaların peş peşe batması sonrasında dolar endeksi ve tahvil faizinde büyük kayıplar görüldü.

TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

ABD 2 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3.830 ile 36 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün 103.497’ye indi. ABD 2 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.150’den işlem görürken, dolar endeksi 104.076 ile toparlanıyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.98 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.96, en yüksek ise 19.34 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.26 lira ile geriliyor.