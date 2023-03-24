İşte dolar ve euroda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Çarşamba günü Fed’in faiz kararı piyasaların odağındaydı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de peş peşe 3 bankanın batmasıyla birlikte finansal kriz endişeleri körüklenmişti. ABD’de bankaların tahvil pozisyonlarında zarar yazması ve mevduatlarda görülen sert çıkışlar sonrası likidite sıkışıklığı yaşaması iflasın ana sebepleri olmuştu.

FED BEKLENTİLER DAHİLİNDE FAİZ ARTIRDI

Piyasalar banka iflaslarının olduğu dönemde Fed’den 25 baz puan faiz artışı bekliyordu. Nitekim Fed piyasaları yanıltmayarak politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4.75-5 aralığına çıkardı.

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Öte yandan Fed karar metninde bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, önceki toplantı sonrasındaki açıklamada devam eden faiz artırımlarına atıf dünkü açıklamada yer almadı. Onun yerine "Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir" denildi.

Fed tutanaklarındaki açıklamaların ardından piyasalar bu yıl için daha fazla faiz artışı olmayacağını fiyatladı. Bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşü beraberinde getirdi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE BASKI SÜRÜYOR

Haftanın son işlem gününde dolar endeksi ve tahvil faizindeki hareketler dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 102.906’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.348 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 19.02’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.07 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.00, en yüksek ise 19.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 20.59 lira ile düşüyor.