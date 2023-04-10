İşte dolar ve euroda son durum

Geçtiğimiz cuma günü ABD, Avrupa ve Asya’da piyasalar tatil sebebiyle kapalıydı. Bu sebeple para piyasalarında hacimsiz seyir gözlendi. Avrupa'da bugün bazı piyasalar tatil nedeniyle yeniden kapalı kalacak. ABD piyasaları ise seans saatinde açılacak.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİLERE YAKIN GELDİ

Öte yandan cuma günü piyasaların gözü kulağı kritik ABD tarım dışı istihdam verisindeydi. Buna göre tarım dışı istihdam 236 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 239 bin artması yönündeydi.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Ülkede mart ayında işsizlik oranı yüzde 0.1 oranında azalarak yüzde 3.6’dan yüzde 3.5 seviyesine geriledi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

Dolar endeksi tarım dışı istihdamın beklentilere yakın gelmesiyle birlikte sabah saatlerinde yükseliş gösterdi. ABD’de iş gücü piyasasında soğuma olmadığını gösteren kritik veri sonrası ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs ayında politika faizinde artışı gidebilir. Piyasalar Fed’in mayısta 25 baz puan faiz artırma ihtimalini fiyatlıyor.

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 102.095’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.363 ile gerileme gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.22, en yüksek ise 19.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.02 lira ile yatay seyrediyor.