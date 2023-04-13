İşte dolar ve euroda son durum

Piyasaların gözü kulağı geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Fed’in faiz politikasını belirleyecek en önemli veri olan enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında piyasalar hareketlendi.

ABD’DE ENFLASYON ÜST ÜSTE 9. AYDA DA DÜŞTÜ

ABD’de mart ayında enflasyon yıllık bazda üst üste 9. ayda da düşüş kaydetti. Yıllık enflasyon piyasa beklentilerinin altında yüzde 5 seviyesinde açıklandı. Piyasalarda beklenti enflasyonun yüzde 5.1 oranında gelmesi yönündeydi.

ABD’de aylık bazda enflasyon yüzde 0.1 ile beklentilerin altında gelirken, çekirdek enflasyon yüzde 5.6 olarak açıklandı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda politika faizini artırmayabileceği ihtimali güçlendi.

ABD ENFLASYONU SONRASI DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar endeksi geçtiğimiz gün 101.449’a kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.340 seviyesine indi. Bugün dolar endeksi yatay bir seyirle 101.551’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.404 ile toparlanma gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.30’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.33 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.29, en yüksek ise 19.40 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.24 lira ile sakin seyrediyor.