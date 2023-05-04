İşte dolar ve euroda son durum

Piyasalarda yön geçtiğimiz gün saat 21.00’de açıklanan Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 5-5.25 seviyesine çıkardı.

FED FAİZİ 16 YILIN ZİRVESİNDE

Böylelikle Fed son 10 toplantı boyunca üst üste artırıma giderek faiz oranlarını 16 yılın zirvesine çıkardı.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Karar metninde ise dikkat çeken ifadelere yer verildi. Metinde sonraki açıklamada yer alan bir miktar ek politika faizi artırımının uygun olabileceği yönündeki açıklamaların çıkarıldığı görüldü.

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Metindeki bu ifadenin çıkarılması ile birlikte Fed’in haziran ayındaki toplantısında faiz artırımına ara verebileceği beklentileri kuvvetlendi. Bu gelişme sonrasında dolar endeksi ve tahvil faizinde sert düşüşler görüldü.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT KAYIP

Karar öncesi 101.418 seviyesinde hareket eden dolar endeksi bugün 101.027’ye kadar geriledi. Dün yüzde 3.341 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün toparlanarak yüzde 3.362’den işlem görüyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.45’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 19.48 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.45, en yüksek ise 19.48 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.62 lira ile yükseliyor.