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İşte dolar ve euroda son durum

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.74’ün üzerinde başladı.

18.05.2023 - 09:16 | | UZMANPARA
İşte dolar ve euroda son durum

ABD Hazinesinin borçlanma limitine yönelik görüşmelerdeki belirsizlikler piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Son gelişmeler ise ABD borç limiti görüşmelerinde anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. 

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy çarşamba akşamı katıldığı teknik personel toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu hafta anlaşmaya varılmasının “yapılabilir” olduğunu söyledi. 

BIDEN: TEMERRÜDE DÜŞMEYECEĞİMİZ KONUSUNDA EMİNİM  

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi. 

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ 

Bu hafta itibarıyla dolar endeksi ve tahvil faizinde görülen yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3.593 ile primli seyrederken, dolar endeksi 103.135'e kadar yükselerek 27 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 19.74’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 19.78 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.64, en yüksek ise 19.79 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.44 lira ile geriliyor. 

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