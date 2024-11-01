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Uzmanparaİşte dolar ve euroda son durum
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İşte dolar ve euroda son durum

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.24’ün üzerinde başladı.

01.11.2024 - 09:34 | | UZMANPARA
İşte dolar ve euroda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD verileri ve Fed faiz kararına ilişkin beklentilerde olmaya devam ediyor.  

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Son olarak Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE Eylül'de yıllık olarak yüzde 2,7 artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise artışın yüzde 2,6 olması yönündeydi. Öte yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 26 Ekim haftasında 216 bin olarak kaydedildi ve beş ayın en düşük seviyesine geriledi. 

FED FAİZ KARARI İÇİN GÖZLER GELECEK HAFTADA 

Öte yandan piyasaların gözü kulağı önümüzdeki hafta perşembe günü açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Yatırımcılar önümüzdeki hafta çeyrek puanlık bir indirim olasılığının yaklaşık yüzde 90 olduğunu fiyatlamaya devam ediyor. 

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Dolar endeksi bugün 103.997 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.269 ile geriliyor. 

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.31 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.21, en yüksek ise 34.34 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 37.36 lira ile sakin seyrediyor. 

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