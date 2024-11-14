İşte dolar ve euroda son durum

ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az faiz indirimine gideceği beklentileri piyasaları hareketlendirmişti. Bu süreçte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş olurken, emtialar aşağı yönlü seyretmişti.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi bugün 107.007 seviyesine kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.453 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 34.35’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 34.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.22, en yüksek ise 34.37 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.20 lira ile geriliyor.