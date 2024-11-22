İşte dolar ve euroda son durum

ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından piyasalar faiz indirimleri konusunda aceleci davranılmayacağını fiyatlarken bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesine yol açmıştı.

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Yeni hafta itibarıyla dolar endeksi dalgalı bir seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde aşağı yönlü baskılar dikkat çekti. Dolar endeksi bugün 107.454 ile yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.394 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 34.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 34.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 34.36, en yüksek ise 34.60 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 36.04 lira ile düşüş gösteriyor.