İşte dolar ve euroda son durum

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 41,9450'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 41,9480 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 48,8630, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 55,5080 seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 99'da seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Banka, ayrıca bilanço küçültme sürecini 1 Aralık itibarıyla sonlandıracağını açıkladı. Söz konusu adımın gelecek dönemde başta tahvil piyasaları olmak üzere tüm piyasalarda etkili olması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell, Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler bulunduğunu belirterek, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını dile getiren Powell, çok yüksek düzeyde belirsizliğin olması durumunda, hareket konusunda ihtiyatlı davranmak gerekebileceğini söyledi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesine yönelik ihtimaller yüzde 70'e geriledi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşme için Güney Kore'nin Busan şehrinde bir araya geldi. Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Şi, Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor." dedi.

Başkan Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını ifade etti.

Fed'in faiz indirimi ile ABD-Çin görüşmesinden gelen olumlu mesajlar sonrasında varlık fiyatlarında oynaklıklar oluştu. Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde eylül ayı işsizlik oranı ile ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.