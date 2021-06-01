İşte dolarda son durum

Dün güne 8,56 seviyelerinden başlamasının ardından beklentilerin üzerinde açıklanan ilk çeyrek büyüme verisi ile 8,4635'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,8 düşüşle 8,4889 seviyelerinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından 8,47-8,50 dar bandında hareket ederken, saat 10.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 8,4870'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 10,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 12,0860'tan satılıyor.

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Dolar endeksi ise 89,8 ile önceki kapanışın hemen altında seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirterek, NATO ve OPEC toplantılarının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.