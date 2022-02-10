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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.52 liranın üzerinde başladı.

10.02.2022 - 09:25 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları bugün saat 16.30’da açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0.6, yıllık bazda ise yüzde 7.5 oranında arttı.

Piyasa beklentisi ise ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 7.2 oranında artacağı yönündeydi. Böylece TÜFE'de 1982 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

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Fed’in mart ayında yüzde 0.25 oranında faiz artırması bekleniyor. Piyasalarda Fed’in agresif bir faiz artışına gitmeyeceği fiyatlanıyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün primli bir seyir izleyerek 1.986'dan işlem görüyor. Dolar endeksi ise yükselişe geçerek 95.690 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYİRDE

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.52 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 13.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.51 lira, en yüksek ise 13.58 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 15.42 lira ile düşüş kaydediyor.

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