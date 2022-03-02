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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.90 liranın üzerinde başladı.

02.03.2022 - 09:31 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşta olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dünyadan tepkiler ardı ardına geliyor.  

ABD ile Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok devletin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarını açıklaması piyasalarda dikkatle takip ediliyor. 

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ABD ile Avrupa’nın Rus bankalarına yönelik SWIFT ödeme sisteminden çıkaracağını duyurması yaptırımların en büyüğü oldu. 

Bu gelişmelerle birlikte ABD doları ise gelişmiş ülke para birimleri arasında değer kazanıyor. Dolar endeksi bugün 97.610’dan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.728 seviyesinde bulunuyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL bugüne 13.90 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 14.05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.84 lira, en yüksek ise 14.09 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.59 lira ile yükseliş kaydediyor.  

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