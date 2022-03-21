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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 14.80’in üzerinde başladı.

21.03.2022 - 09:37 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

Para piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0.25-0.50 aralığına çekti. 

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Fed’in beklentiler dahilinde gerçekleştirdiği faiz artışı piyasalarda sert fiyat hareketlerinin görülmesine yol açmadı. Geçtiğimiz hafta düşüş kaydeden dolar endeksi bugün itibarıyla yatay seyrederek 98.222 seviyesinden işlem görüyor.  

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yükselerek 2.187 seviyesinde hareket ediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın ilk gününe 14.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 14.84 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.79, en yüksek ise 14.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.42 lira ile primli seyrediyor. 

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