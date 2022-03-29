İşte dolarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada mayıs ayındaki toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş hızlandı.

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Geçtiğimiz gün 2.557’ye yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi 3 yılın zirvesine ulaştı. Tahvil faizi bugün primli bir seyir izleyerek 2.497’den işlem görüyor. Dolar endeksi hafif düşerek 99.013 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.80’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 14.83 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.80, en yüksek ise 14.83 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.31 lira ile yükseliş kaydediyor.