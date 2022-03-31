Dolar kaç liradan işlem görüyor?

ABD’nin petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varili piyasaya süreceğini değerlendirmesi petrol fiyatlarının sert düşmesine neden olurken, bu durum enflasyon endişelerinin hafiflemesine yol açıyor.

Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş eğilimi sürüyor. Pazartesi günü 2.557’yi görerek 3 yılın zirvesine çıkan tahvil faizi bu tarihten sonra aşağı yönlü bir seyir izliyor. Tahvil faizi bugün 2.312 seviyesine kadar geri çekildi.

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ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilme dolar endeksinin baskılanmasında etkili oluyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 97.690 seviyesine geriledikten sonra şu dakikalarda hafif yükseliş kaydederek 98.059'dan işlem görüyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 14.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 14.65 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.59, en yüksek ise 14.67 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.33 lira ile hafif geriliyor.