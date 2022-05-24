Dolar bugün kaç lira?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki iki toplantıda 50'şer baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından faiz artışı döngüsünü eylül ayında durdurmasının makul olabileceğini söyledi.

Fed’in mart ayında parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde yükseliş görülmüştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi 9 Mayıs’ta 3 yılın zirvesini gördükten sonra düşüşe geçmişti. Tahvil faizi bugün yüzde 2.860 seviyesinden işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

13 Mayıs’ta 105.005 ile 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi bu tarihten sonra düşüşe geçmişti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 101.760 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 15.92’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.14 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.91, en yüksek ise 16.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.35 lira ile primli seyrediyor.