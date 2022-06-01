İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika hamlelerinde olmaya devam ediyor. Fed bugün itibarıyla toplam 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu aylık 95 milyar dolar değerinde küçültmeye başlıyor.

Bunun yanı sıra Fed'in geçtiğimiz hafta yayınlanan tutanaklarında üyeler önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed cephesinden gelen bu hamleler ABD 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesinde etkili oluyor. Buna karşılık dolar endeksi ise güçleniyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi son 3 işlem gününde yükseliyor. Tahvil faizi bugün yüzde 2.868’den işlem görüyor. Dolar endeksi ise 101.967 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 16.40’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 16.43 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.37, en yüksek 16.44 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.64 lira ile yatay hareket ediyor.