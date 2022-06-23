İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler geçtiğimiz gün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD Senatosu’nda gerçekleştirdiği sunumdaydı. Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin resesyona girebileceğini kabul ederken, olası bir resesyonu istemediklerini söyledi.

Enflasyonun yukarı yönlü sürpriz yaptığını söyleyen Powell, yükselişlerin devam edebileceğini belirtti.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün yüzde 4’ün üzerinde gerileyerek yüzde 3.124 seviyesine indi. Tahvil faizi bugün yüzde 3.171’den işlem görüyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş dolar endeksinin gerilemesinde etkili oldu. Dolar endeksi geçtiğimiz gün 103.858 seviyesine indi. Dolar endeksi bugün 104.124 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 17.34’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 17.36 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.30, en yüksek ise 17.37 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.39 lira ile primli seyrediyor.