İşte dolarda son durum

Birçok merkez bankası faiz artırarak enflasyona karşı mücadele başlattı. ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında faiz artırmaya başladı. Fed, nisan ayında 50 baz puan faiz artırarak bu süreci hızlandırırken, haziran ayında 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirerek politika faizini 75 baz puan yükseltti.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. Banka piyasa beklentilerinin üzerinde 50 baz puan faiz artırdı.

Piyasalar bugün ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL yeni günde 17.85 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 17.87 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.83, en yüksek ise 17.88 seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı dakikalarda 18.15 liradan alıcı buluyor.