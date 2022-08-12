İşte dolarda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler bu hafta ABD enflasyon rakamlarındaydı. Çarşamba günü tüketici fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları hareketlendi. ABD’de tüketici fiyatları temmuz ayında aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8.5 oranında gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi ise tüketici fiyatlarının yüzde 8.7 oranında artacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırmıştı. Böylelikle ABD’de enflasyon temmuz ayında rekor seviyeden dönmüş oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI PANDEMİ BAŞINDAN BU YANA İLK KEZ GERİLEDİ

Perşembe günü ise ABD’de üretici fiyatları açıklandı. Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artması beklenen üretici fiyatları yüzde 0,5 düştü. Haziran ayında fiyatlar yüzde 0,1 yükselmişti. Yıllık bazda ise artış yüzde 9.8 oranında gerçekleşti.

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Haziran ayında üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 11.3 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylelikle üretici fiyatları pandemi başından beri ilk kez düşüş gösterdi.

ABD’de tüketici fiyatlarındaki gerilemenin ardından üretici fiyatlarının da düşmesi bundan sonraki süreçte ABD ekonomisinde enflasyon artışının yavaşlayacağını gösteriyor.

DOLAR ENDEKSİ 104 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

ABD’de enflasyonun yavaşlaması sonrası dolar endeksi düşüşe geçti. Geçtiğimiz gün dolar endeksi 104.646 seviyesine kadar geri çekilirken, bugün endeks 105.435’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 2.878 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 17.94’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 17.96 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.92, en yüksek ise 17.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.49 lira ile hafif geriliyor.