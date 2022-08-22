İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına ait tutanaklardaydı. Fed tutanaklarında enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz artırımlarına devam edileceği mesajı verildi. Fed temmuz ayında politika faizini 75 baz puan yükselterek yüzde 2.5 seviyesine çekmişti.

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Bu hafta ise perşembe günü Jackson Hole Sempozyumu gerçekleştirilecek. Fed Başkanı Jerome Powell burada para politikasına yönelik piyasalara önemli mesajlar verecek.

DOLAR ENDEKSİ 5 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz haftadan bu yana yönünü yukarı çeviren dolar endeksinde yükseliş yeni haftada da sürüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 108.475’i görerek 5 haftanın zirvesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3 seviyesini aştıktan sonra yüzde 2.968 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.06’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 18.12 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.04, en yüksek ise 18.14 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.13 lira ile hafif geriliyor.