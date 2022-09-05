İşte dolarda son durum

Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantısında politika faizini 75 baz puan artırmasını fiyatlıyor. Özellikle son dönemde bazı Fed yetkililerinin şahin açıklamalarda bulunmasıyla birlikte daha yüksek oranlı faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler kuvvetleniyor.

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Bu durum doların küresel çapta yükseliş kaydetmesine yol açıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 110.271’i aşarak 20 yılın en yüksek seviyesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.193 ile gerileme kaydediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.20’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.23 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.18 lira, en yüksek ise 18.24 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.08 lira ile düşüş gösteriyor.