İşte dolarda son durum

Piyasaların gözü kulağı bugün saat 15.15’te açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararına çevrildi. ECB’nin toplantıda politika faizini artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ve 75 baz puan artışlar ihtimal dahilinde. Son günlerde piyasalar ECB’nin 75 baz puanlık bir artış yapacağını fiyatlıyor.

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ECB temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. ECB mevduat hesap oranını 50 baz puan artırarak yüzde 0 seviyesine çekti. Böylelikle negatif faiz politikası sonlanmış oldu.

EURODA YÖN BELLİ OLACAK

Özellikle Fed'in faiz artırmaya başlamasıyla birlikte küresel çapta dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazancına yöneldi. Bu kapsamda euro, dolar karşısında 0.98 seviyesine kadar gerileyerek 20 yılın dibini gördü. Fed'in faiz artışlarına karşı ECB'nin daha geç hamleler yapması euroda zayıflamayı beraberinde getirdi. Bugün ECB'nin vereceği karar euronun kaderini belirleyecek. Euro/dolar paritesi bugün 0.99 seviyesi civarında hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.22’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 18.24 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.21, en yüksek ise 18.24 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.26 lira ile primli seyrediyor.