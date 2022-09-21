İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artırım da ihtimal dahilinde.

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ABD’de en son açıklanan tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinden dolayı düşükte olsa Fed’in 100 baz puanlık bir faiz artırımına gidebileceği bekleniyor. Ancak kurumlar bu ihtimalin yüzde 20 olduğunu öngörüyor.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 11 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.604’ü aşarak 11 yılın en yüksek seviyesini test etti. Tahvil faizi bugün yüzde 3.536’dan işlem görürken, dolar endeksi 110.733 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.31’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.31 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.30, en yüksek ise 18.36 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.15 lira ile geriliyor.