İşte dolarda son durum

Para piyasalarında yön geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası şekillendi. Fed politika faizini üst üste 3. kez 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çekti.

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Fed yetkilileri yıl sonu faiz tahminini ise yüzde 4.4 olarak açıkladı. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz artırım beklentisi ise 50 veya 75 baz puan şeklinde. Fed’in sıkı para politikası adımlarını sürdürmesi doların küresel çapta güçlenmesine yol açıyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

Fed’in faiz kararı sonrası dolar endeksi ve tahvil faizindeki yükseliş dikkat çekiyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 114.764 ile 20 yılın en yüksek seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4’ün üzerine çıktı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.44’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 18.50 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.41, en yüksek ise 18.51 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.71 lira ile primli seyrediyor.