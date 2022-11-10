İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de tüketici fiyatlarının ekim ayında yıllık bazda yüzde 8 oranında artması bekleniyor. Bir önceki ay tüketici enflasyonu yüzde 8.2 oranında yukarı gelmişti.

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 110.406 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.098 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.55, en yüksek ise 18.65 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.64 lira ile sakin seyrediyor.