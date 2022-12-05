İşte dolarda son durum

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın aralık ayında faiz artış hızının yavaşlatılabileceğini söylemesiyle birlikte piyasalar hareketlenmişti.

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Fed cephesinden gelen faiz mesajı sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde sert düşüşler görülmüştü. Cuma günü ise saat 16.30’da ABD’de kasım ayı tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı açıklandı. Buna göre ABD'de kasım ayında tarım dışı istihdam 263 bin kişi arttı. Piyasalarda beklenti artışın 200 bin kişi olması yönündeydi. Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 3.7 seviyesinde sabit kaldı.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yeni haftanın ilk işlem gününde de dolar endeksinde aşağı yönlü seyir sürüyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 104.433’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.539 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 18.64 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.59, en yüksek ise 18.68 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.67 lira ile yükseliş kaydediyor.