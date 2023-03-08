İşte dolarda son durum

Piyasalar yönünü ABD’den gelen ekonomik veriler ve açıklamalarda bulmaya devam ediyor. ABD’de yıllık enflasyon düşüşünü sürdürse de son açıklanan veri piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstermişti.

Enflasyon verisinin ardından çekirdek kişisel tüketim giderlerinin de piyasa beklentilerinin üzerinde artması, bundan sonraki süreçte enflasyonun yükseleceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirmişti.

POWELL’DAN DAHA FAZLA FAİZ ARTIŞI MESAJI

Piyasalar Fed’in 22 Mart tarihinde gerçekleştireceği faiz toplantısını merakla bekliyor. Kritik gelişme öncesi geçtiğimiz gün Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi.

Powell'ın, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

DOLAR ENDEKSİ 3 AYIN ZİRVESİNDE

Fed’in daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik açıklamaların ardından dolar endeksinde sert yükseliş görüldü. 104 seviyelerinden hareket eden dolar endeksi dün 105.654’e kadar yükseldi. Bugün de artışını sürdüren dolar endeksi 105.883’e ulaşarak 3 ayın zirvesini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4 seviyesini aştı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.91’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.89, en yüksek ise 18.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 19.96 lira ile toparlanma gösteriyor.