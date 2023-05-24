İşte dolarda son durum

ABD’de borç limiti görüşmelerine ilişkin belirsizlikler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkilemeye devam ederken, güvenli liman altına talep artıyor.

Bu hafta Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç limitine ilişkin yaptıkları görüşmede bir anlaşmaya varılamamıştı.

BORÇ LİMİTİ GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan McCarthy salı günü yaptığı açıklamada henüz bir uzlaşı sağlanamadığını açıklarken, Louisiana Milletvekili Garret Graves başka toplantıların planlanmadığını belirtti. Graves tarafların bazı konularda anlaşma sağlamaya “çok yakın” olduklarını ancak tam uzlaşı için karşı tarafta bazı adımlar beklediklerini ifade etti.

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Görüşmelerin çıkmaza girdiğine işaret eden bu açıklamaların ardından ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’da gelecek haftadan önce bir oylama yapılabilmesi zor görünüyor.

DOLAR ENDEKSİ İKİ AYIN ZİRVESİNE YAKIN

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi dün 103.650 seviyesini aşarak 2 ayın zirvesine ulaştı. Endeks bugün hafif gerileyerek 103.480 seviyesinde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.719 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 19.85’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 19.87 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19.81, en yüksek ise 19.90 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 21.47 lira ile toparlanma gösteriyor.