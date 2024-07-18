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İşte dolarda son durum

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 33.05’in üzerinde başladı.

18.07.2024 - 09:14 | | UZMANPARA
İşte dolarda son durum

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi sonrası ABD Merkez Bankası’nın eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler piyasaları hareketlendirdi. 

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Dolar endeksi bugün 103.826 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.190 ile primli hareket ediyor. 

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 33.05’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 33.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.97, en yüksek ise 33.11 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.28 lira ile primli seyrediyor. 

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